شركة الطاقة الأوكرانية: دورية روسية تحتجز المدير العام لمحطة زابوريجيا

جدة - نرمين السيد - فيما أعلن عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوريجيا، فلاديمير روجوف، أمس الجمعة، مقتل 23 شخصا وجرح العشرات خلال هجوم أوكرانى استهدف قافلة من السيارات المتوقفة عند نقطة الدخول إلى المقاطعة.
وقال روجوف عبر منصة "تليجرام": "هناك 23 قتيلا و 34 مصابا نتيجة لهجوم أوكراني على قافة سيارات على طريق "أوريخوفسكايا" السريع، كانت تغادر المنطقة، التى يسيطر عليها الجيش الأوكرانى".
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