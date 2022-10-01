جدة - نرمين السيد - ونجم عن الإعصار "إيان" دمار على طول ساحل جنوبى غرب فلوريدا كإعصار من الفئة الرابعة وعبر الولاية كعاصفة استوائية. واشتدت العاصفة فى وقت لاحق لتتحول إعصارا أثناء اتجاهه إلى ساحل كارولينا. ومن المتوقع حدوث تأثيرات الإعصار وهبوب عواصف مهددة للحياة على ساحل كارولينا فى وقت لاحق ، وفقا لآخر تقارير المركز الوطنى للأعاصير.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإعصار إيان يجتاح اليابسة فى ولاية ساوث كارولينا الأمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.