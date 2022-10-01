العالم اليوم - البنك الدولي يقدم 530 مليون دولار مساعدات إضافية لأوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 10:25 صباحاً - قال البنك الدولي إنه سيقدم 530 مليون دولار إضافية لدعم أوكرانيا ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي قدمها البنك إلى 13 مليار دولار مع استمرار العمليات العسكرية مع روسيا.

وقال البنك في بيان إن المساعدة مدعومة من بريطانيا التي ستقدم 500 مليون دولار والدنمرك التي ستقدم 30 مليون دولار.

وأضاف البنك أنه تم حتى الآن صرف 11 مليار دولار بالكامل من إجمالي المساعدات البالغة 13 مليار دولار لأوكرانيا.

وقال أروب بانيرجي المدير الإقليمي للبنك الدولي في أوروبا الشرقية إن أحدث تحليل للبنك الدولي يقدر التكلفة الإجمالية طويلة الأجل لإعادة الإعمار والتعافي في أوكرانيا على مدى السنوات الثلاث المقبلة بما يزيد عن 100 مليار دولار.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة ضم أربع مناطق تشكل 15 بالمئة من مساحة أوكرانيا في أكبر ضم للأراضي في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ولاقت هذه الخطوة رفضا واسع النطاق من الدول الغربية وحتى من العديد من حلفاء روسيا المقربين.