العالم اليوم - مصادر أوكرانية: اعتقال مدير عام محطة زابوريجيا النووية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 10:25 صباحاً - قالت شركة الطاقة النووية الأوكرانية الحكومية، إنرغواتوم، السبت، إن دورية روسية اعتقلت المدير العام لمحطة زابوريجيا النووية التي تسيطر عليها موسكو.

وذكرت الشركة في بيان أن، إيغور موراشوف، اعتقل وهو في طريقه من المحطة إلى بلدة إنرغودار في حوالي الساعة 13:00بتوقيت غرينتش.

وأضافت "أخذوه من السيارة واقتيد معصوب العينين في اتجاه غيرمعلوم".

وتعتبر زابوريجيا أكبر محطة نووية في قارة أوروبا، بنيت في ثمانينيات القرن الماضي، ولذلك تعتبر جديدة نسبيا.

وتحتوي المحطة على 6 مفاعلات نووية تسمى مفاعلات الماء المضغوط، وتنتج المحطة نحو 5700 ميغاواط، وتوفر نحو 20 بالمئة من استهلاك الكهرباء في أوكرانيا.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، الجمعة، على معاهدات ضم أربع مناطق أوكرانية تسيطر عليها القوات الروسية هي لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا خلال حفل كبير أقيم في الكرملين.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن سكان المناطق الأربع "اختاروا بصوت واحد" الانضمام إلى روسيا بعد الاستفتاءات التي نظّمتها موسكو.

وقال بوتين: "أريد أن أقول لنظام كييف وأسياده في الغرب: سكان لوغانسك ودونيتسك وخيرسون وزابوريجيا سيصبحون مواطنينا إلى الأبد".