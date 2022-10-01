«غازبروم» تبحث سبل إصلاح الضرر بأنابيب السيل الشمالى

جدة - نرمين السيد - وقال سيرجى كوبريانوف المتحدث باسم شركة "غازبروم" ـ حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم السبت - "بدأنا فى البحث عن طرق لإصلاح الضرر، ولا يمكن الحديث حاليا عن الوقت اللازم لاستعادة إمدادات الغاز".
وأضاف أن عملية الإصلاح تمثل مهمة تقنية صعبة للغاية، مشيرا إلى أن أوروبا فقدت أحد الطرق الرئيسية للحصول على موارد الطاقة لمدة غير محددة.
وكان الادعاء العام فى روسيا أعلن، فى وقت سابق، عن فتح تحقيق جنائى فى التفجير، الذى تعرضت له خطوط أنابيب السيل الشمالى، ووصفه عملا إرهابيا دوليا، مشيرا إلى أن الأمن الفيدرالى الروسى باشر التقصى فى ملابسات الحادث.
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