مكافحة الفساد السعودية تعلن استرداد مئات المليارات المنهوبة

جدة - نرمين السيد - وقال ماجد القصبى وزير الإعلام السعودى - فى تصريحات أوردتها قناة (الإخبارية) السعودية اليوم السبت - "إن المملكة العربية السعودية تقود حربًا لمكافحة الفساد، وإعادة الأموال المنهوبة إلى خزينة الدولة"، مضيفًا أن المملكة ستواجه بحزم كل من يتعدى عليها وستعاقب المتجاوزين.
وأشار إلى أن الأموال المنهوبة ترجع إلى المواطنين فى الأصل عن طريق مشاريع البنى التحتية، ويتم إعادتها إلى خزينة الدولة، حيث يتم تسجيلها ضمن الإيرادات ويتم الإعلان عنها فى ميزانية كل عام ويعاد ضخها فى ميزانيات الدولة.
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