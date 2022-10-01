العالم اليوم - لأول مرة منذ 2020.. أوبك+ تعقد اجتماعها بالحضور الشخصي

انتم الان تتابعون خبر لأول مرة منذ 2020.. أوبك+ تعقد اجتماعها بالحضور الشخصي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 1 أكتوبر 2022 09:22 صباحاً - قال مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، السبت، إن مجموعة أوبك+ ستعقد اجتماعها في الخامس من أكتوبر في فيينا بالحضور الشخصي، بحسب وكالة رويترز.

وهذه هي المرة الأولى التي سيلتقي فيها أعضاء التحالف بشكل شخصي، منذ بداية انتشار جائحة كورونا في 2020.

وسيكون خيار المشاركة عبر الإنترنت متوفرا لبعض الوفود التي قد لا تتمكن من السفر لحضور الاجتماع نظرا لقصر المهلة المتاحة.

وكانت كالة رويترز، نقلت عن مصادر في تحالف "أوبك+" أن الدول المنتجة للنفط تدرس خفض الإنتاج في اجتماع أكتوبر بما يتراوح بين 500 ألف ومليون برميل يوميا، وذلك بهدف دعم السوق.

وسبق أن اتفقت أوبك+، التي تضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من خارجها من بينهم روسيا، على خفض الإنتاج المستهدف بمئة ألف برميل يوميا في اجتماعهم في سبتمبر، في أول خفض منذ 2020.

ويأتي انعقاد اجتماع أكتوبر وسط تقلبات حادة في السوق وانخفاض كبير لأسعار النفط عن مستويات سجلتها في مارس والتي كانت الأعلى في عدة سنوات.