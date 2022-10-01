الصين تسجل 820 إصابة جديدة بفيروس كورونا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 1 أكتوبر 2022 08:28 صباحاً - قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم السبت إن الصين سجلت 820 إصابة جديدة بفيروس كورونا يوم الجمعة منها 172 إصابة مصحوبة بأعراض و648 بلا أعراض.

وسجلت الصين 867 إصابة جديدة بفيروس كورونا في اليوم السابق منها 156 إصابة مصحوبة بأعراض و711 بلا أعراض.

ولم تسجل أي وفيات جديدة ليظل العدد الإجمالي عند 5226.

وسجل بر الصين الرئيسي حتى الآن 250621 إصابة مؤكدة مصحوبة بأعراض.

وسجلت العاصمة الصينية بكين إصابة محلية جديدة مصحوبة بأعراض وإصابة محلية جديدة بلا أعراض، مقارنة مع إصابة محلية واحدة مصحوبة بأعراض وعدم تسجيل أي إصابات محلية بلا أعراض في اليوم السابق.

وسجلت مدينة شنغهاي، المركز المالي الصيني، ثلاث إصابات محلية جديدة بلا أعراض دون تسجيل أي إصابات مصحوبة بأعراض، مقارنة مع ست إصابات بلا أعراض وعدم تسجيل أي إصابات مصحوب بأعراض في اليوم السابق.