كندا تفرض عقوبات جديدة على مسؤولين روس بعد ضم مناطق من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأفاد بيان نشر على الموقع الإلكترونى للحكومة الكندية، بإدراج زوجة السكرتير الصحفى لرئيس روسيا تاتيانا نافكا وأطفالهما إليزافيتا بيسكوفا ونيكولاى بيسكوف فى قائمة العقوبات، كما فرضت عقوبات على أفراد أسر رئيس مؤسسة الدولة للتنمية إيغور شوفالوف ورئيس روستيخ سيرغى تشيميزوف.

وفقا للبيان "من الآن فصاعدا، يحظر إجراء بعض المعاملات التجارية مع أراضى منطقتى خيرسون وزابوروجيه، بما فى ذلك الاستثمارات والصادرات".

وذكرت حكومة كندا أنها لا تعترف بنتائج الاستفتاءات على انضمام جمهوريتى دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وخيرسون وزابوروجيه إلى روسيا.

كان بوتين قد وقع الجمعة 30 سبتمبر، اتفاقيات بشأن ضم أراض جديد لروسيا. وردا على ذلك، وسعت المملكة المتحدة قائمة العقوبات المناهضة لروسيا لتشمل رئيس البنك المركزى الروسي، إلفيرا نابيؤلينا.

كما اتخذت تدابير مماثلة من قبل وزارة الخزانة الأمريكية.