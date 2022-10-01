الكاظمى: يدعو المتظاهرين إلى التعاون مع قوات الأمن في حفظ مؤسسات الدولة

جدة - نرمين السيد - وقالت خلية الإعلام الأمنى، إن "القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمى يؤكد على حق التظاهرات السلمية التى كفل الدستور ممارستها فى إطار القانون، داعيا المتظاهرين إلى التعاون مع القوات الأمنية فى حفظ مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة وحمايتها".
وشدد القائد العام على "التعليمات الصادرة سابقا مرارا بضرورة قيام القوات الأمنية بحماية المتظاهرين السلميين بنحو كامل، مؤكدا على منع استخدام الاعيرة النارية والسبل الأخرى غير القانونية فى التعامل مع التظاهرات.
وأهاب الكاظمى بوسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعى "بتجنب تداول الأخبار الكاذبة والانجرار لها، التى تهدف إلى خلق أجواء مقلقة تغذى إثارة الفوضى، وتسيء للسلم الأهلي".
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