البيت الأبيض: الجيش الأمريكى مستعد لمواجهة «أى احتمال» فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك، فى الوقت الذى أكد فيه مندوب روسيا فى الأمم المتحدة، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن تطورات الأوضاع فى أوكرانيا، أن نتائح الاستفتاءات فى الأقاليم التى انضمت لروسيا كانت مشروعة. كما أعلنت روسيا اللجوء لحق الفيتو على مشروع قرار فى مجلس الأمن يدين قرارات ضم موسكو لأقاليم فى أوكرانيا.

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