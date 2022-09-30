العالم اليوم - إقالة رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو وإغلاق الحدود

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 11:23 مساءً - أعلن عسكريون في بوركينا فاسو في بيان متلفز مساء الجمعة إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي تولى السلطة إثر انقلاب في نهاية يناير.

كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة.

وتشير مصادر بوركينية لـ"دوت الخليج" إلى أن التحرك العسكري من مجموعة من عناصر الجيش للإفراج عن العقيد "إيمانويل زونغرانا" المعتقل منذ يناير الماضي، بسبب تصفية حسابات مع قائد المجلس العسكري داميبا.

وكان المجلس العسكري وجه اتهامات لـ"إيمانويل" بالتآمر وغسيل الأموال المتهم بها، وسُجن قبل أن يتخذ الانقلابيون الحقيقيون "المناقشات جارية لاستعادة الهدوء" بعد "تحرك عناصر من الجيش البوركيني للإفراج عنه.

وفي 22 سبتمبر، رفضت المحكمة العسكرية الإفراج المؤقت عن إيمانويل زونغرانا، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الجيش البوركيني، وتم تأجيل المحاكمة إلى 27 أكتوبر للمداولة.

من هو العقيد إيمانويل زونغرانا؟