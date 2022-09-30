العالم اليوم - إقالة رئيس المجلس العسكري في بوركينا فاسو وإغلاق الحدود

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 11:23 مساءً - أعلن عسكريون في بوركينا فاسو في بيان متلفز مساء الجمعة إقالة رئيس المجلس العسكري الحاكم اللفتنانت كولونيل بول هنري سانداوغو داميبا الذي تولى السلطة إثر انقلاب في نهاية يناير.
كما أعلنوا إغلاق الحدود البرية والجوية اعتبارا من منتصف الليل، وكذلك تعليق العمل بالدستور وحل الحكومة.
وتشير مصادر بوركينية لـ"دوت الخليج" إلى أن التحرك العسكري من مجموعة من عناصر الجيش للإفراج عن العقيد "إيمانويل زونغرانا" المعتقل منذ يناير الماضي، بسبب تصفية حسابات مع قائد المجلس العسكري داميبا.
وكان المجلس العسكري وجه اتهامات لـ"إيمانويل" بالتآمر وغسيل الأموال المتهم بها، وسُجن قبل أن يتخذ الانقلابيون الحقيقيون "المناقشات جارية لاستعادة الهدوء" بعد "تحرك عناصر من الجيش البوركيني للإفراج عنه.
وفي 22 سبتمبر، رفضت المحكمة العسكرية الإفراج المؤقت عن إيمانويل زونغرانا، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين الجيش البوركيني، وتم تأجيل المحاكمة إلى 27 أكتوبر للمداولة.
من هو العقيد إيمانويل زونغرانا؟
- وُلد العقيد إيمانويل زونغرانا في 31 ديسمبر 1981 في قرية بيجتوغو في بوركينا فاسو
- التحق بالمدرسة العسكرية الوطنية في كاديوغو (PMK) عام 1993.
- أكمل دراسته بالحصول على البكالوريا الفرنسية عام 2000
- في أكتوبر من نفس العام، التحق بمدرسة الضباط في توغو وتخرج فيها كملازم ثانٍ في عام 2003.
- حصل إيمانويل زونغرانا على العديد من الدورات التدريبية العسكرية في المغرب وفرنسا
- في عام 2005 حصل على دورة الكوماندوز رفيع المستوى، تدريب شهادة المدرب.
- خدم في سلاح المشاة المظلي، لعدة سنوات، ثم فوج القوات الخاصة الخامس والعشرين في بوبو ديولاسو العاصمة الاقتصادية لبوركينا فاسو.
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