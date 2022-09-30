الجيش العراقى يحبط محاولة لإطلاق صواريخ شرقى بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال المصدر قناة "السومرية نيوز"، اليوم الجمعة، إن قوة من الجيش العراقى أحبطت عملية لمجموعة مسلحة مجهولة كانت تنوى تثبيت قواعد ومنصات إطلاق صواريخ فى منطقة (الحبيبية- قطاع صفر) شرقى العاصمة بغداد.
وأشار إلى أن المجموعة المسلحة تمكنت من الهروب.
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