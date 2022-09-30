العالم اليوم - هل انتهى؟.. 5 أسئلة مهمة حول جدري القرود

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 09:22 مساءً - تتراجع حالات جدري القرود الجديدة في الولايات المتحدة، وهو اتجاه ينسبه مسؤولو الصحة العامة والأطباء إلى التطعيم والتغيرات في السلوك.

ويعتبر الأفراد الذين لم يتلقوا لقاح جدري القرود أكثر عرضة للإصابة بالعدوى بحوالي 14 مرة من أولئك الذين تلقوا جرعة أولى من اللقاح، وفقا للبيانات المبكرة الجديدة الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركية، وهي علامة واعدة بأن اللقاح يعمل على النحو المنشود. هل انتهى جدري القرود؟ يظهر تفشي مرض جدري القرود بوادر تباطؤ في الولايات المتحدة وحول العالم.

يبلغ متوسط ​​الإصابات اليومية في الولايات المتحدة الآن حوالي 200 بعد أن بلغت ذروتها حوالي 450 في منتصف أغسطس.

يعزو مسؤولو الصحة التراجع إلى اللقاحات والتغيير السلوكي للأشخاص المعرضين للإصابة. هل ممكن أن يسوء تفشي جدري القرود؟ يحذر الخبراء من أن الحالات قد ترتفع مرة أخرى مع بدء الناس في خفض الإجراءات الاحترازية، وهي ديناميكية مماثلة شوهدت خلال جائحة "كوفيد-19" بعد انخفاض الحالات.

قال بيتر تشين هونغ، اختصاصي الأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، الذي عالج مرضى العدوى: "لقد تحول جدري القرود من كونه مرئيا للغاية إلى أن غير مرئي، لكنه لا يزال موجودا. غير مرئي لا يعني أنه غير موجود. إنه ليس فقط في المقدمة ولا يشغل وعي الناس ". هل يصاب الأطفال بجدري القرود؟ قد ينتشر بعض جدري القرود في الفصول الدراسية من خلال العناق وغيره من الاتصال الوثيق بين الأطفال بعد بدء العام الدراسي الجديد.

بينما كانت هناك حالات منعزلة لطلاب مصابين بجدري القرود، لا يوجد دليل على تفشي المرض على نطاق واسع في المدارس. ما فعالية اللقاح؟ هناك بيانات محدودة حول مدى نجاح اللقاح الأساسي "جينيوس" المستخدم لمكافحة جدري القرود في الولايات المتحدة.

من بين 32 ولاية قضائية في أميركا، كان الأفراد غير المطعمين أكثر عرضة للإصابة بـ14 مرة من المطعمين. ما خطورة الإصابة بجدري القرود؟ يتعافى معظم المصابين من جدري القرود، ولكن في الأسابيع الأخيرة، يقول مسؤولو الصحة العامة إنهم يواجهون المزيد عن حالات العدوى الشديدة.

قال أجام راو، خبير جدري القرود في مركز السيطرة على الأمراض، خلال مكالمة حديثة مع الأطباء، إن جميع الحالات الشديدة كانت لدى الرجال، بمتوسط ​​عمر 32 عاما. كانت الغالبية من أصل لاتيني أو أسود.

في جميع أنحاء العالم، سجلت السلطات 12 حالة وفاة فقط في البلدان "حديثة العهد" على جدري القرود، من بين ما يقرب من 66 ألف حالة.

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