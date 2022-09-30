الجارديان: قرار بوتين بضم مناطق أوكرانية تصعيد خطير فى الأزمة

جدة - نرمين السيد - أشار الكاتب البريطانى بجوتر ساوير، إلى أن قرار الرئيس الروسى فلاديمير بوتين بضم أربع مناطق فى أوكرانيا إلى أراضى الاتحاد الروسى يمثل تصعيدا خطيرا فى الحرب التى تدور رحاها فى الوقت الراهن بين القوات الروسية والأوكرانية.





وأوضح الكاتب فى مقال نشرته صحيفة ذا جارديان البريطانية أن الرئيس الروسى وقع، اليوم الجمعة، فى قصر الكرملين الكبير وفى حضور قيادات روسية رفيعة المستوى على اتفاقيات ضم مناطق دونستيك ولوجانسك وخيرسون وزباروجيه إلى الأراضى الروسية، وهو ما يمثل أكبر عملية ضم أراضى أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية.

ويشير الكاتب إلى أن تلك الخطوة تأتى فى أعقاب استفتاءات أجريت فى المناطق الأربعة فى الفترة من 23 إلى 27 من الشهر الجارى للوقوف على رأى سكان تلك المناطق من الانضمام للأراضى الروسية والتى أظهرت نتائجها شبه إجماع من جانب السكان تأييدا للانضمام للاتحاد الروسى.

ويقول الكاتب أن الرئيس بوتين استهل حفل التوقيع على اتفاقيات الضم بكلمة مطولة أعرب فيها عن غضبه الشديد من الغرب وجدد خلالها تهديده باستخدام السلاح النووى للدفاع عن الأراضى الواقعة تحت السيادة الروسية، مؤكدا أن بلاده سوف تقوم بحماية الأراضى الروسية بكل ما أوتيت من وسائل.

ويشير الكاتب إلى كلمة بوتين التى أكد فيها أن سكان تلك المناطق عبروا عن رأيهم بكل صراحة، موضحا أن نتائج الاستفتاء تعبر عن إرادة الملايين من سكان تلك المناطق والتى أصبحت خاضعة الآن للسيادة الروسية وسوف تظل كذلك إلى الأبد.

ويستطرد الكاتب بقوله أن أوكرانيا والدول الغربية الحليفة أكدوا أنهم لن يعترفوا بنتائج هذا الاستفتاء، بينما أشارت أورسولا فون ديرلاين رئيسة المفوضية الأوروبية فى تصريحات سابقة أن قرار بوتين بضم تلك المناطق للأراضى الروسية يعتبر تصعيدا خطيرا فى الصراع المسلح الدائر حاليا فى أوكرانيا ومن شأنه إغلاق جميع الأبواب أمام أى حل دبلوماسى على مدار أعوام وأعوام قادمة.

ويقول الكاتب أن قرار ضم تلك المناطق لروسيا يعنى انضمام ما يربو على 40 ألف ميل مربع للأراضى الروسية وهو ما يمثل حوالى 15 بالمائة من مساحة أوكرانيا الإجمالية أو ما يوازى مساحة البرتغال أوصربيا.

ويضيف الكاتب أن بوتين طالما أعلن أنه مستعد للدفاع عن الأراضى الروسية حتى لو اقتضى الأمر استخدام السلاح النووى للحفاظ على أراض تقع تحت السيادة الروسية، مطالبا حكومة كييف بالتوقف عن جميع الأعمال العدائية والسعى لإنهاء الحرب الحالية من خلال اللجوء للمفاوضات.

وفى الوقت نفسه أعلنت أوكرانيا أنها سوف تستمر فى الحرب حتى تسترد الأراضى التى انضمت اليوم للسيادة الروسية وتعهد الرئيس الأوكرانى فلودومير زيلينسكى برد فعل عنيف لقرار المناطق الأربعة لروسيا، كما قام بعقد اجتماع طارئ مع وزيرى الدفاع والأمن فى بلاده.

ويختتم الكاتب مقاله مؤكدا على تصريحات بوتين التى أوضح فيها أن تهديده باستخدام السلاح النووى للدفاع عن كل الأراضى الروسية لم يكن هزلا قط وأنه سوف يقوم بتنفيذ تهديده إذا استمرت أوكرانيا فى مهاجمة الأراضى الواقعة تحت السيادة الروسية.