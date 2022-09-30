الأردن يحذر مجددا من خطر التصعيد الإسرائيلى ضد الفلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية وشئون المغتربين الأردنية السفير هيثم أبو الفول، فى تصريح لوكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الجمعة، نحذر من خطر استمرار الممارسات الإسرائيلية المدانة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وما يصاحبها من استهداف للفلسطينيين بما فيهم النساء والأطفال".
وشدد أبو الفول على أن تصاعد وتيرة هذه الممارسات ينذر بما هو أسوأ، وخصوصا فى ظل تزامنها مع تصاعد دعوات المتطرفين لاقتحام المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسى الشريف.
وأكد الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية الأردنية ضرورة وقف الاقتحامات والممارسات الاستفزازية الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، واتخاذ كل الخطوات اللازمة لوقف دوامة العنف المتصاعد للحفاظ على التهدئة الشاملة.
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