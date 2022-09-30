الاتحاد الأوروبى يعرب عن قلقه من الأحداث فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - ونقلت قناة فرنسا 24 الإخبارية فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مصرالى قولها، إنه لوحظ حدوث تحرك عسكرى، صباح اليوم، إن الوضع لايزال مضطربًا بشكل خاص.

كانت تقارير إعلامية قد أفادت فى وقت سابق، اليوم، بأنه تم سماع دوى انفجار كبير وإطلاق كثيف للنار فى العاصمة واجادوجو بالقرب من عدد من المواقع الرئيسية، كما شوهد عدة جنود مسلحين فى الطريق الرئيسى المؤدى إلى الرئاسة وبعض المبانى الإدارية، فيما انقطع بث التلفزيون الرسمى.