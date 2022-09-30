الصحة العالمية: زيادة مقلقة لتفشى الكوليرا فى جميع أنحاء العالم

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور فيليب باربوزا، رئيس فريق الكوليرا وأمراض الإسهال الوبائى بمنظمة الصحة العالمية، إن معدلات تفشى مرض الكوليرا تشهد زيادة مقلقة عالميا بعد سنوات من الانخفاض.





وأضاف رئيس فريق الكوليرا وأمراض الإسهال الوبائى بـ منظمة الصحة العالمية فى مؤتمر صحفى، اليوم الجمعة، فى جنيف أن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالى وحده شهدت إبلاغ 26 دولة بالفعل عن تفشى الكوليرا مقارنة مع أقل من 20 دولة فى المتوسط بين عامى 2017 و2021، وأكد أن العالم لا يشهد فقط المزيد من الفاشيات ولكن الفاشيات نفسها أكبر وأكثر فتكًا.

وأوضح أن معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالكوليرا تضاعف فى 2021 ثلاث مرات تقريبا مقارنة بالسنوات الخمس السابقة، وأن إفريقيا تشهد زيادة بنسبة 3% عن معدل الوفيات العالمى، ولفت إلى أنه على الرغم من أن الكوليرا يمكن أن تقتل فى غضون ساعات إلا أن علاجها بسيط لكن الكثير من الناس ليست لديهم إمكانية الوصول فى الوقت المناسب إليه.

وأشار إلى أنه فى الوقت الذى تتواصل فيه مسببات تفشى الكوليرا مثل الفقر والصراع إلا أن الدول تواجه اليوم تهديدا متزايدا مع تغير المناخ حيث تؤدى الأحداث المناخية الشديدة مثل الفيضانات والأعاصير والجفاف الى تقليل فرص الحصول على المياه النظيفة وتهيئة بيئة مثالية لازدهار الكوليرا، وحذر من انه مع اشتداد اثار تغير المناخ فانه من المتوقع أن يزداد الوضع سوءا ما لم تتحرك البلدان الآن لتعزيز الوقاية من الكوليرا.