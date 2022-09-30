مقتل قائد شرطة صومالى جراء انفجار لغم بمحافظة شبيلى الوسطى

جدة - نرمين السيد - وقال الناطق باسم الشرطة الصومالية المقدم صديق دودشى، فى تصريح أوردته وكالة الأنباء الصومالية "صونا"، إن العميد فرحان قتل، صباح اليوم، جراء انفجار لغم زرعه إرهابيون، ضده موكبه، عقب تحرير الجيش وأجهزة الأمن الصومالية مناطق مهمة من العدو الإرهابى فى منطقة بصرة والقرى المجاورة لها بإقليمى شبيلى الوسطى والسفلى.

وأكد على مواصلة الجيش الصومالى معركة التصفية ضد فلول مليشيات الشباب الإرهابية بجنوب ووسط البلاد.

ومن جانبه، بعث الرئيس الصومالى حسن شيخ محمود، برقية عزاء ومواساة فى وفاة العميد فرحان، مشيدا بالدور الكبير الذى لعبه فى خدمة شعبه ووطنه بكل اخلاص وتفانى، مؤكدا أن القوات الصومالية الشجاعة ملتزمة بتحرير البلاد والعيش حياة كريمة لشعبها.

وكان الجيش الصومالى قد أعلن استعادة قواته بالتعاون مع السكان المحليين، اليوم، 9 قرى فى محافظتى شبيلى السفلى والوسطى.

وقال وزير الدفاع الصومالى عبدالقادر محمد نور إن قوات الجيش سيطرت على 9 قرى واقعة فى مناطق "البصرة، وسابيو، وبغداد، وبلد الكريم، وبلد دوس، وأليفو، وموريالى، ودانيجا بالو، وبولا زانشولى"، على ضفاف نهر شبيلى بمحافظتى شبيلى السفلى والوسطى، مشيرا إلى أنه لم تكن هناك مقاومة من قبل الإرهابيين خلال العملية.

وأوضح أن منطقة بصرة كانت قاعدة كبيرة لميليشيا الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتنطلق منها مؤامرات الإرهابيين ضد الشعب الصومالى.