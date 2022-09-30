العالم اليوم - إيران تعتقل أجانب بسبب "دورهم" في احتجاجات مهسا أميني

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 07:22 مساءً - قالت وزارة الاستخبارات الإيرانية، الجمعة، إن قوات الأمن اعتقلت 9 أشخاص من ألمانيا وبولندا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والسويد ودول أخرى، مضيفة أن السبب هو "دورهم في الاحتجاجات" التي شهدتها البلاد بعد وفاة الشابة مهسا أميني، عقب إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها.

ولفتت وزارة الاستخبارات الإيرانية في بيان، نقلته وسائل إعلام محلية، إلى أن الأشخاص التسعة، الذين لم تكشف هوياتهم، اعتقلوا "خلال أعمال الشغب أو في أثناء التخطيط في الخلفية"، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتوفيت مهسا أميني (22 عاما) بعدما دخلت في غيبوبة، عقب إلقاء شرطة الأخلاق القبض عليها في طهران، مما أثار احتجاجات في طهران وإقليم كردستان، الذي تنحدر منه الفتاة الراحلة، ومناطق أخرى.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، الاثنين، إن "المحاولات الأميركية لانتهاك سيادة إيران على خلفية الاحتجاجات التي أثارتها وفاة شابة في حجز الشرطة لن تمر دون رد".