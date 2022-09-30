نشكركم على اهتمامكم بقراءة خبر 6 وفيات و1965 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع على موقعنا والان مع التفاصيل

صنعاء - ميسرا اسماعيل في الجمعة 30 سبتمبر 2022 07:09 مساءً - دوت الخليج :- أعلنت وزارة الصحة اليوم الأحد، عن تسجيل 6 وفيات و1965 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الوبائي رقم 38 لعام 2022، الممتد ما بين الفترة من 17 إلى 23 أيلول.

وأوضح التقرير الإسبوعي، أن عدد فحوصات (بي سي آر) التي أجريت خلال الأسبوع، بلغت 13415 فحصا، ونسبة الفحوصات الإيجابية منها 14.65 بالمئة.

وبلغت عدد الحالات التي تتلقى العلاج حالياً في المستشفيات 40 حالة حسب التقرير، مشيرا إلى أن عدد الحالات النشطة 1868 حالة.

وبلغ المجموع الكلي لمتلقي الجرعة لجرعة الأولى 4825007 جرعات، وفي الجرعة الثانية 4562053، وبلغ المجموع الكلي للجرعة الثالثة 679650 جرعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 6 وفيات و1965 إصابة بكورونا في الأردن خلال أسبوع على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جي بي سي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.