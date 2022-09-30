رئيس أوكرانيا: اتخذنا خطوة حاسمة بطلب انضمام عاجل إلى الناتو ردًا على روسيا

وشهد الكرملين الروسى، اليوم الجمعة، حدثا تاريخيا، حيث صوت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على ضم المناطق الأوكرانية الأربعة "دونيتسك ولوهانسك، وزابورويجيا، وخيرسون" إلى روسيا الاتحادية.
وشدد بوتين، خلال كلمته فى الكرملين على أن "روسيا لا تسعى إلى إحياء الاتحاد السوفيتى"، داعيًا مواطنى بلاده للقبول بعملية التعبئة العسكرية الجزئية.
وأشار بوتين إلى أن قرارات الضم للأقاليم الأوكرانية الأربعة تأتى استجابة لرغبة ملايين المواطنين فى تلك المناطق، موضحًا أن "هناك ملايين من الناس يعتبرون أنفسهم جزءًا من روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتى".
ودعا الرئيس الروسى أوكرانيا إلى وقف فورى للأعمال القتالية والعودة لطاولة المفاوضات، وإلى احترام خيار "دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون" بالانضمام إلى روسيا، معربًا عن ثقته فى أن "مجلس الدوما الروسى سيقر طلب انضمام الأقاليم الـ4 إلى روسيا".
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