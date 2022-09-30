بوتين: الغرب نهبونا بـ3 تريليون دولار.. وأمريكا الوحيدة التى استخدمت النووى

جدة - نرمين السيد - اتهم الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، دول الغرب بأنها نهبت 3 تريليون دولار، لافتًا إلى أن الولايات المتحدة هى الوحيدة فى العالم التى استخدمت السلاح النووى لتدمير الدول مرتين.





وحسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز الإخبارية، اليوم الجمعة، قال بوتين خلال مراسم التوقيع على ضم 4 مناطق أوكرانية إلى الأراضى الروسية، إنه من المعروف أن روسيا تعرضت لمحاولات تدخل كثيرة منذ الثورة فى عام 1917، لكن تثنى للغرب التغلب على بلادهم فى نهاية القرن العشرين.

وتابع بوتين: "كانوا يسموننا بالحلفاء والشركاء، ولكنهم فى الواقع نهبونا بـ3 تريليونات دولار، ولم ننسى ذلك"، مضيفًا أن سكان "دونيتسك ولوهانسك، وزابورويجيا، وخيرسون" قد أيدوا فكرة العودة إلى روسيا الاتحادية.

وقال الرئيس الروسى: "الدول الغربية على مر العصور والقرون تقول بأنها تسعى لنشر الحرية والديمقراطية، ولكن ما يحصل عكس ذلك، فبدلاً من الحرية هناك عبودية، وبدلاً من الديمقراطية هناك أنظمة استبدادية"، لافتًا إلى أن "الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت سلاحًا نوويًا مرتين ودمرت مع البريطانيين الكثير من الدول وقاموا بذلك بدون حاجة عسكرية لذلك، وإنما لتخويف بلادنا وبلدان العالم كله".



وشهد الكرملين الروسى، اليوم الجمعة، حدثا تاريخيا، حيث يصوت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على ضم المناطق الأوكرانية الأربعة "دونيتسك ولوهانسك، وزابورويجيا، وخيرسون".