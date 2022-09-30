رئيس المجلس الأوروبى: روسيا تضع الأمن العالمى فى خطر بضم مناطق أوكرانية

جدة - نرمين السيد - قال رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشال، اليوم الجمعة، إن "روسيا تضع الأمن العالمى فى خطر عبر ضم مناطق أوكرانية"، حسبما نقلت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية فى نبأ عاجل، منذ قليل.





وشدد رئيس المجلس الأوروبى ​​أن دول اليورو "لن تعترف بهذه الخطوة"، لافتًا إلى أن "الاتحاد الأوروبى ومواطنوه يقفون مع سيادة أوكرانيا وحقها فى الدفاع عن أراضيها حتى تحريرها".

وقال شارل ميشال، إن القرارات الروسية "لاغية وباطلة ولا يمكن أن يترتب عليها أى أثر قانونى على الإطلاق".

وشهد الكرملين الروسى، اليوم الجمعة، حدثا تاريخيا، حيث يصوت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على ضم المناطق الأوكرانية الأربعة "دونيتسك ولوهانسك، وزابورويجيا، وخيرسون" إلى روسيا الاتحادية.

ومن جانبه، شدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على أن "روسيا لا تسعى إلى إحياء الاتحاد السوفيتى"، داعيًا مواطنى بلاده للقبول بعملية التعبئة العسكرية الجزئية.

وأشار بوتين، خلال كلمته، إلى أن قرارات الضم للأقاليم الأوكرانية الأربعة تأتى استجابة لرغبة ملايين المواطنين فى تلك المناطق، موضحًا أن "هناك ملايين من الناس يعتبرون أنفسهم جزءًا من روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتى".

ودعا الرئيس الروسى أوكرانيا إلى وقف فورى للأعمال القتالية والعودة لطاولة المفاوضات، وإلى احترام خيار "دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون" بالانضمام إلى روسيا، معربًا عن ثقته فى أن "مجلس الدوما الروسى سيقر طلب انضمام الأقاليم الـ4 إلى روسيا".