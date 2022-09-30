واشنطن: مجموعة السبع ستفرض عقوبات على أى بلد يدعم ضم روسيا لأراض أوكرانية

جدة - نرمين السيد - أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مجموعة السبع الصناعية الكبرى ستفرض عقوبات على أى بلد يدعم قرار روسيا بضم أراض أوكرانية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز الإخبارية، منذ قليل.





وشهد الكرملين الروسى، اليوم الجمعة، حدثا تاريخيا، حيث صوت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على ضم المناطق الأوكرانية الأربعة "دونيتسك ولوهانسك، وزابورويجيا، وخيرسون" إلى روسيا الاتحادية.

وشدد بوتين، خلال كلمته فى الكرملين على أن "روسيا لا تسعى إلى إحياء الاتحاد السوفيتى"، داعيًا مواطنى بلاده للقبول بعملية التعبئة العسكرية الجزئية.

وأشار بوتين إلى أن قرارات الضم للأقاليم الأوكرانية الأربعة تأتى استجابة لرغبة ملايين المواطنين فى تلك المناطق، موضحًا أن "هناك ملايين من الناس يعتبرون أنفسهم جزءًا من روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتى".

ودعا الرئيس الروسى أوكرانيا إلى وقف فورى للأعمال القتالية والعودة لطاولة المفاوضات، وإلى احترام خيار "دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون" بالانضمام إلى روسيا، معربًا عن ثقته فى أن "مجلس الدوما الروسى سيقر طلب انضمام الأقاليم الـ4 إلى روسيا".