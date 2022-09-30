العالم اليوم - سيارة فوق الشجرة.. "إيان" يكلف رجلا خسائر بالملايين

انتم الان تتابعون خبر سيارة فوق الشجرة.. "إيان" يكلف رجلا خسائر بالملايين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 05:22 مساءً - انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، صورا وفيديوهات توثق الخسائر الكبيرة التي تعرض لها سكان ولاية فلوريدا الأميركية، بسبب الإعصار "إيان"، إلا أن الخسارة التي تعرض لها رجل واحد كانت كبيرة وغير مألوفة، كونها شملت سيارتي ماكلارين ورولز رويس تبلغ قيمتهما ملايين الدولارات.

ووثق رجل يدعى إيرني، وهو أحد سكان فلوريدا، خسارته بصور نشرها على حسابه في تطبيق إنستغرام، تظهر سيارة من طراز "ماكلارين بي 1"، وهي غارقة في الماء داخل المرآب، قبل أن تجرفها المياه إلى الخارج.

وأظهرت الصور السيارة وهي مغمورة بالمياه في الشارع، ثم ظهرت في صورة أخرى وقد استقرت فوق كرسي مرحاض محطم، بعد أن جفت المياه.

وفي صورة أخرى، ظهرت سيارة رولز رويس وهي مستقرة فوق شجرة، بعد أن جرفتها المياه كذلك.

ويعد "إيان" واحدا من أقوى الأعاصير التي تضرب فلوريدا منذ عقود. وأعلن حاكم الولاية، رون ديسانتيس، الخميس، أن الإعصار تسبب "بفيضانات تحدث مرة كل 500 عام"، فدمّر مدنا ساحلية وأغرق منازل وأعمالا تجارية وأدى إلى انقطاع سكان جزر عن العالم.

وكان الإعصار "إيان" قد وصل إلى اليابسة في غرب فلوريدا، عصر الأربعاء، ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها 240 كلم/ساعة وأمطار غزيرة، مما تسبّب بقطع التيار الكهربائي عن مليون مسكن في الولاية الأميركية الجنوبية.