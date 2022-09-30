بوتين يضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسيا

بوتين يضم 4 مناطق أوكرانية إلى روسياوقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك ومنطقتي وزابوروجيه وخيرسون مراسيم الانضمام إلى روسيا الاتحادية، عقب استفتاء صوت فيه سكان المناطق الأربع بالموافقة على انضمام أراضيهم إلى روسيا.

وقال الرئيس الروسي في كلمة له خلال مراسم الانضمام ان سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون سيكونون مواطنين روس إلى الأبد.

واضاف ان سكان المناطق الأربع لهم "الحق في المساواة وتقرير المصير مكرس في ميثاق الأمم المتحدة".

وقال محذراً "أريد أن تسمعني سلطات كييف وأسيادهم الحقيقيون في الغرب؛ سكان دونيتسك ولوغانسك وخيرسون وزابوروجيه هم مواطنون روس من اليوم".

وشدد الرئيس فلاديمير بوتين على أن روسيا ستوفر الأمن لجمهوريتي الدونباس ومقاطعتي خيرسون وزابورجيه وستساعدهم في إعادة إعمار البنية التحتية.