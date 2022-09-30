بوتين يوقع على ضم 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا (بث مباشر)

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل بث مباشر لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين: "لدى يقين بأن مجلس الدوما سيقر طلب انضمام الأقاليم الـ4 إلى روسيا"، داعيًا أوكرانيا إلى وقف فورى للأعمال القتالية والعودة لطاولة المفاوضات.
وشدد بوتين على أنه "سندافع عن أراضينا باستخدام شتى الوسائل والجهود"، مضيفًا: "سنعمل على إعادة إعمار تلك المناطق وإرساء الأمن والاستقرار هناك".
وكان رئيس الدوما الروسى، أعلن فى وقت سابق من اليوم، أن الرئيس بوتين أخطر المجلس بطلبات 4 أقاليم أوكرانية للانضمام إلى روسيا.
وأشار الرئيس الروسى إلى أن مواطنى لوهانسك ودونيتسك وخيرسون وزابورويجيا قاموا باختيارهم بالانضمام إلى روسيا، مشددًا على أن "هذا حقهم".
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