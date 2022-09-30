بروكسل: سنعزز العقوبات ضد روسيا وندعم حق أوكرانيا فى استعادة أراضيها

جدة - نرمين السيد - أعلن الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، أنه سيعزز العقوبات ضد روسيا بعد قرار الكرملين بضم 4 مناطق أوكرانية إلى الأراضى الروسية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وحسبما نقلت القناة، شدد الاتحاد الأوروبى على أن أوكرانيا لها الحق فى استعادة السيطرة على أراضيها،

ومن جانبه، شدد مفوض ​السياسة​ الخارجية بالاتحاد الأوروبى، ​جوزيب بوريل​، على أن "وحدة أراضى ​أوكرانيا​ وسيادتها غير قابلة للتفاوض".

كما أكدت المفوضية الأوروبية أن "​القرم​ و​خيرسون​ و​زابوروجيا​ و​دونيتسك ولوهانسك​ أراض أوكرانية ولن نعترف أبدا بضمها إلى روسيا".

وفى سياق متصل، قال رئيس المجلس الأوروبى، شارل ميشال، إن "روسيا تضع الأمن العالمى فى خطر عبر ضم مناطق أوكرانية"، مشددًا على دول الاتحاد الأوروبى "لن تعترف بهذه الخطوة"، وأنهم "يقفون مع سيادة أوكرانيا وحقها فى الدفاع عن أراضيها حتى تحريرها".

وقال شارل ميشال، إن القرارات الروسية "لاغية وباطلة ولا يمكن أن يترتب عليها أى أثر قانونى على الإطلاق".

وشهد الكرملين الروسى، اليوم الجمعة، حدثا تاريخيا، حيث يصوت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على ضم المناطق الأوكرانية الأربعة "دونيتسك ولوهانسك، وزابورويجيا، وخيرسون" إلى روسيا الاتحادية.

ومن جانبه، شدد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على أن "روسيا لا تسعى إلى إحياء الاتحاد السوفيتى"، داعيًا مواطنى بلاده للقبول بعملية التعبئة العسكرية الجزئية.

وأشار بوتين، خلال كلمته، إلى أن قرارات الضم للأقاليم الأوكرانية الأربعة تأتى استجابة لرغبة ملايين المواطنين فى تلك المناطق، موضحًا أن "هناك ملايين من الناس يعتبرون أنفسهم جزءًا من روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتى".

ودعا الرئيس الروسى أوكرانيا إلى وقف فورى للأعمال القتالية والعودة لطاولة المفاوضات، وإلى احترام خيار "دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون" بالانضمام إلى روسيا، معربًا عن ثقته فى أن "مجلس الدوما الروسى سيقر طلب انضمام الأقاليم الـ4 إلى روسيا".