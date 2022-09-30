أزمة الإسترلينى تزلزل إنجلترا (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - واصل الجنيه الإسترلينى تراجعه مقابل ارتفاع الدولار، إذ بدأ انخفاض العملة البريطانية منذ منتصف يونيو الماضى، ليستمر التراجع بمستويات قياسية، فبلغ 1.0327 يوم الإثنين الماضى، وانهار إلى 1% بنحو 1.0776 أمام الدولار يوم أمس الخميس.





فى المقابل، ارتفع مؤشر الدولار مقابل الإسترلينى بنسبة 0.66% إلى 113.78، كما سجل الدولار أعلى مستوى له فى 20 عاماً عند 114.78. فى غضون ذلك، أعلن بنك إنجلترا عن خطة طارئة لشراء السندات، الأمر الذى زاد من حالة عدم الارتياح بين المستثمرين. ومن جانبها، دافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، عن قرارات خفض الضرائب بالميزانية، ما أدى إلى توقعات بين الخبراء باستمرار تقلبات كبيرة فى العملة البريطانية، مؤكدين أن "أى محاولة للحفاظ على قيمة الإسترلينى ستكون تحديًا للسياسيين". وانتقد المستثمرون خطط بريطانيا لخفض الضرائب الممولة، فيما يكافح بنك إنجلترا لكبح جماح التضخم.

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