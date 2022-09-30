بوتين: لا نسعى لإحياء الاتحاد السوفيتى والغرب يريد إزالة روسيا وإضعافها

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقل بث مباشر لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، يشهد الكرملين، اليوم الجمعة، حدثا تاريخيا، حيث يصوت الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على ضم المناطق الأوكرانية الأربعة "دونيتسك ولوهانسك، وزابورويجيا، وخيرسون" إلى روسيا الاتحادية.

وأشار بوتين، خلال كلمته، إلى أن قرارات الضم للأقاليم الأوكرانية الأربعة تأتى استجابة لرغبة ملايين المواطنين فى تلك المناطق، موضحًا أن "هناك ملايين من الناس يعتبرون أنفسهم جزءًا من روسيا بعد انهيار الاتحاد السوفيتى".

ودعا الرئيس الروسى أوكرانيا إلى وقف فورى للأعمال القتالية والعودة لطاولة المفاوضات، وإلى احترام خيار "دونيتسك ولوهانسك وزابوريجيا وخيرسون" بالانضمام إلى روسيا، معربًا عن ثقته فى أن "مجلس الدوما الروسى سيقر طلب انضمام الأقاليم الـ4 إلى روسيا".

واتهم الرئيس الروسى دول الغرب بأنها تحاول إضعاف روسيا وتقسيمها وتأجيج الصراع داخلها، قائلاً إن "الغرب لا يريد وجود روسيا، ولم يلتزم بالمعاهدات والاتفاقيات التى أبرمها معها".