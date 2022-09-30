الكرملين: لا نريد تطوير التصعيد النووى وندعو جميع الأطراف لتحمل مسؤوليتها

جدة - نرمين السيد - قال الكرملين الروسى، اليوم الجمعة، إنه "لا يريد تطوير قضية التصعيد النووى"، داعيًا "جميع الأطراف لتحمل مسؤوليتها"، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وشدد الكرملين على أن أى هجوم على الأراضى الأوكرانية التى يتم ضمها سيتعتبر هجومًا على روسيا.

ومن المقرر أن تقام، اليوم الجمعة، مراسم التوقيع على معاهدات انضمام 4 مناطق أوكرانية جديدة إلى روسيا، هى: "دونيتسك، ولوهانسك، وخيرسون، وزابوريجيا"، وذلك بحضور الرئيس فلاديمير بوتين فى قاعة جيورجيفسكى بالكرملين، وبحضور نواب البرلمان.

وفى وقت سابق، قال المتحدث باسم الكرملين، دميترى بيسكوف، إنه من المقرر أن تبدأ مراسم التوقيع فى الساعة 15.00 من اليوم الجمعة، بتوقيت موسكو.

وكانت روسيا أجرت الاستفتاءات على ضم المناطق الأوكرانية الأربعة إليها فى الفترة من 23 حتى 27 سبتمبر الجارى، حيث جاءت النتائج بالتصويت لصالح الانضمام إلى روسيا الاتحادية.