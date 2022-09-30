العالم اليوم - الذهب يقترب من تسجيل أسوأ هبوط فصلي في 18 شهرا بسبب الفائدة

انتم الان تتابعون خبر الذهب يقترب من تسجيل أسوأ هبوط فصلي في 18 شهرا بسبب الفائدة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 03:22 مساءً - تقترب أسعار الذهب، التي ارتفعت في تداولات الجمعة مع هبوط الدولار، من تسجيل أسوأ هبوط ربع سنوي منذ شهر مارس العام الماضي، مع تمسك البنوك المركزية على مستوى العالم بالسياسات النقدية المتشددة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.40 بالمئة إلى 1667.86 دولار للأونصة بحلول الساعة 16:35 بتوقيت غرينتش، ليعزز مكاسبه حتى الآن هذا الأسبوع إلى 1.4 بالمئة.

وعلى المستوى ربع السنوي، بلغ تراجع المعدن النفيس 7.8 بالمئة، وهو الأسوأ منذ الربع الأول لعام 2021.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.36 بالمئة إلى 1675 دولار.

واقترب مؤشر الدولار من أدنى مستوى خلال أسبوع، مما جعل الذهب أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وقال لوكمان أوتونوجا، المحلل لدى "إف.إكس.تي.إم" إن الذهب يستمد قوته من تراجع الدولار وانخفاض عائدات سندات الخزانة الأميركية مع اقتراب ختام تعاملات الأسبوع.

ويصر واضعو السياسة النقدية في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على رفع معدلات الفائدة بالرغم من الأزمة في الأسواق المالية العالمية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.1 بالمئة إلى 19.0167 دولار للأونصة.

ولم يشهد البلاتين تغييرا يذكر واستقر عند 865.11 دولار للأونصة.

ويتجه المعدنان إلى التراجع للربع الثاني على التوالي.

وصعد البلاديوم، الذي كان مستقرا عند 2201.47 دولار للأونصة، بنسبة 14 بالمئة حتى الآن هذا الربع.