14 شخصاً ضحايا إعصار "إيان" في فلوريدا
لقي ما لا يقل عن 14 شخصا مصرعهم جراء إعصار "إيان" الذي ضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة.
وذكرت صحيفة "بالم بيتش بوست"، أمس الخميس، نقلا عن مسؤولين أن الضحايا من اربع مناطق مختلفة في ولاية فلوريدا.
حيث أكد المسؤولون مقتل شخصين في مقاطعة ساراسوتا، وستة في مقاطعة شارلوت، وخمسة في مقاطعة لي، ووفاة واحدة في مقاطعة فولوسيا، فيما بدأت السلطات في جميع أنحاء الولاية بالتنقيب في الأنقاض والحطام.
وتركز السلطات المحلية على تحليل الأنقاض المتكونة بسبب صخب العناصر، مما يجعل من الصعب الإفصاح عن العدد الدقيق للقتلى. ومع ذلك، من المؤكد أنه بمرور الوقت سيزيد هذا الرقم بشكل كبير.
وضرب الإعصار "إيان" الساحل الجنوبي الغربي لفلوريدا، بجنوب الولايات المتحدة، إذ أعلن المركز الوطني للأعاصير يوم الأربعاء أن قوته اشتدت ليصبح "إعصارا خطيرا للغاية"، مضيفا أنه بات مصنفا من الفئة الرابعة وفق مقياس سفير سيمبسون المؤلف من خمس درجات.
وتسبب الاعصار بدمار وفيضانات واسعة النطاق، وترك أكثر من 2.5 مليون شخص بدون كهرباء، وشل شبكات الاتصالات السلكية واللاسلكية والمطارات المحلية.
وكان "إيان" أسفر قد عن مقتل شخصين يوم الثلاثاء في كوبا، التي غرقت في الظلمة بسبب انقطاع الكهرباء عن كامل أراضيها.
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