العالم اليوم - أزمة "نورد ستريم".. لماذا يصعب إصلاح خطي الغاز؟

انتم الان تتابعون خبر أزمة "نورد ستريم".. لماذا يصعب إصلاح خطي الغاز؟ من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 02:20 مساءً - شكَّل تفجير خطي الغاز "نورد ستريم 1 و2" أكبر إشارة حتى الآن على أن العقوبات الغربية المفروضة على روسيا ستكتوي أوروبا بنارها أيضا، خاصة مع تأكيدات بصعوبة إصلاح الخطين حتى نهاية الشتاء.

ووفق تقديرات منظمات معنية بالطاقة، وخبراء تحدثوا لموقع "دوت الخليج" فإن إصلاح خطي الغاز الممتدين من روسيا إلى أوروبا قد يستغرق أكثر من 6 أشهر، وسيكون من أسباب طول المدة العقوبات الغربية التي تعيق التعاون بين الشركات الروسية والأوروبية في عملية الإصلاح.

وبحسب الدنمارك، فإن قوة أحد الانفجارات بلغت 2.3 درجة على مقياس ريختر، ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أن الخبراء الدنماركيين توصلوا لاستنتاج بأن انفجارين بسعة تزيد على 1000 كغ من مادة "تي إن تي" وقعا على خطي الغاز.

وكل قسم من خط الأنابيب يحتوي على غلاف فولاذي بسمك 27 إلى 41 ملم، وهو بدوره محاط بطلاء خرساني من 60 إلى 110 ملم.

ماذا عن عملية الإصلاح؟

بحسب تقديرات متخصصين، فإن:

المسافة بين المواقع الأربعة التي شهدت تسريبات الغاز متباعدة جدا، وبالنظر لحجم التدمير يمكن للماء المالح التدفق للأنابيب وبالتالي تآكلها وتدميرها، وفق صحيفة "تاغس شبيغل".

تقول مجموعة Energy Intelligence Group المتخصصة في الطاقة، إن عملية إصلاح الأنبوبين معقدة، خاصة مع توغل مياه البحر فيهما.

من المتوقع أن يظل خط الغاز خارج العمل طوال الشتاء وربما بعده.

تشير وكالة أنباء "تاس" الروسية، إلى أنه وفقا لشركة "سيمنس" الألمانية لا يمكن التخلص بشكل تام من تسرب الزيت في وحدة الضخ إلا في مؤسسة مختصة في إصلاح هذه الأعطال.

دور العقوبات في تعطيل الإصلاح

العقوبات الغربية عقبة أمام أي محاولة للتعاون بين الغرب وروسيا لإصلاح "نورد ستريم" كما تشير التقديرات التالية:

مجموعة Energy Intelligence Group قالت إن العقوبات على روسيا ستطيل أمد الإصلاحات.

إكمال خط "نورد ستريم 2" الذي تمتلك روسيا نحو 100 بالمئة منه، صعب.

العقوبات منعت توفير الخدمات والتقنيات لروسيا لإصلاح الأنابيب في الوقت المطلوب.

رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما الروسي بافل زافالني صرح بأنه ربما تخضع سفن مد الأنابيب للعقوبات، ولن يسمحوا لنا باستخدامها لإصلاح خط أنابيب الغاز".

يقول الخبير الروسي أليكسي فاكولينك، لموقع "دوت الخليج" إن شركة سمينز الألمانية، التي تعمل على توريد وصيانة المعدات لخط "نورد ستريم"، لها حق أعمال الصيانة وفقا لعقد مع شركة "غابزروم"، لكن العقوبات قد تعيق هذه الصيانة خشية التعاون مع موسكو حاليا.

طريقتان للإصلاح

وحدد رئيس لجنة الطاقة بمجلس الدوما، الخميس، طريقين للإصلاح، مشيرا إلى أن ذلك قد يستغرق أكثر من 6 أشهر.

الأول: إنتاج وحدة غواصة خاصة، لاستبدال الأنابيب أو إصلاحها داخل هذه الوحدة، ويتكلف إنتاج الوحدة الهندسية وقتا طويلا.

الثاني: رفع الأنابيب إلى السطح، وهذا يتطلب وجود رافعات بقدرة رفع 3 آلاف طن ومعدات تقنية وسفن.

تاريخ خطي "نورد ستريم"