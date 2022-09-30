الرئيس الأوكرانى يلتقى قادة الجيش لمناقشة خطط مواجهة روسيا

جدة - نرمين السيد - اجتمع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى، اليوم الجمعة، مع قادة الجيش الأوكرانى لمناقشة خطط مواجهة العملية العسكرية الروسية، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وقال الرئيس الأوكرانى عبر تطبيق "تيليجرام"، إنه ناقش مع قادة الجيش إمدادات الأسلحة أيضًا، فضلاً عن الخطط الأخرى المحتملة لروسيا بعد هجومها على أوكرانيا. وأعلن رئيس الإدارة العسكرية فى مدينة زابوروجيا ألكسندر ستاروخ، اليوم الجمعة، مقتل 23 شخصا وإصابة 28 آخرين، فى هجوم صاروخى روسى على قافلة إنسانية فى المدينة، لافتًا إلى أن المدنيين كانوا متوجهين إلى المناطق التى تسيطر عليها القوات الروسية فى المدينة لرؤية ذويهم، ولتقديم المساعدة.

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