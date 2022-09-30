الاتحاد الأوروبى يوافق على خفض استهلاك الطاقة وفرض رسوم على شركاتها

جدة - نرمين السيد - ووفقًا للتقارير، وافق وزراء الطاقة بالاتحاد الأوروبى، خلال اجتماع طارئ فى بروكسل، اليوم الجمعة، على مجموعة أولى من إجراءات الطوارئ على مستوى دول الاتحاد الأوروبى، لتخفيف فواتير الطاقة المرتفعة على المستهلكين والشركات، بما فى ذلك فرض ضرائب على الأرباح غير المتوقعة لشركات الطاقة.

ووجه قادة الاتحاد الأوروبى تهمتين إلى شركات الطاقة التى استفادت بشكل غير متناسب خلال الأشهر الأخيرة من ارتفاع الأسعار نتيجة للحرب الروسية على أوكرانيا فى الفترة السابقة، والتى مازالت مستمرة.

ووصل التضخم فى منطقة اليورو إلى مستوى قياسى جديد، حيث ارتفع بنسبة 10% خلال شهر سبتمبر، وذلك فى ظل الأزمة الحادة التى تشهدها القارة العجوز نتيجة نقص إمدادات الطاقة، وسط توقعات بارتفاع صارخ فى أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة.