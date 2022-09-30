العالم اليوم - بالفيديو.. ناديان عربيان في تصنيف أجمل شعارات الأندية

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. ناديان عربيان في تصنيف أجمل شعارات الأندية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 11:21 صباحاً - أشار استطلاع للرأي أجرته صحيفة "الصن" البريطانية، لأجمل 10 شعارات للأندية على مستوى العالم، لوجود ناديين عربيين في هذا التصنيف.

ونشرت الصحيفة البريطانية على حسابها الرسمي في تويتر، مقطع فيديو يظهر شعارات الأندية الأجمل، وعدد الأشخاص الذين صوّتوا لها.

واحتل المركز الأول في التصنيف، شعار نادي الرجاء المغربي بتصويت 3.5 ملايين، متقدما على الأهلي المصري والذي صوّت له 3 ملايين شخص.

في المرتبة الثالثة حلّ نادي فلومينينزي البرازيلي بـ169200 صوت، وتلاه نادي ريال مدريد الإسباني بـ134200 صوت.

المركز الخامس كان من نصيب نادي فنربخشة التركي بـ76400 صوت، وبعده جاءت أندية ليفربول (75900 صوت) وبرشلونة (74900 صوت) وكولو كولو التشيلي (66800 صوت).

أما المركزان الأخيران فكانا من نصيب كل من تسيسكا موسكو الروسي (42900 صوت) وبشكتاش التركي (34400 صوت).