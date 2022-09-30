مقتل 19 شخصًا فى عملية انتحارية استهدفت مركزا تربويا فى كابول

جدة - نرمين السيد - استهدفت عملية انتحارية مركزًا تربويًا فى العاصمة الأفغانية كابول، صباح اليوم الجمعة، ما أسفر عن مقتل 19 شخصًا وإصابة 27 آخرين، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، نقلاً عن وكالة الأنباء الفرنسية.





وبحسب الوكالة الفرنسية، أشار المتحدث باسم الشرطة الأفغانية، خالد زدران، إلى أن العملية الانتحارية استهدفت المركز فى أثناء تواجد طلاب داخل المركز الكائن فى حى دشت البرشى غرب كابول، والتى يقيم فيها غالبية السكان من الشيعة وأقلية الهزارة، حيث كان الطلاب يستعدون لامتحان عندما وقع الحادث. فيما أظهرت مقاطع فيديو والصور على مواقع التواصل الاجتماعى ضحايا مضرجين بالدماء ينقلون من موقع الانفجار.

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