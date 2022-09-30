العالم اليوم - العراق.. مستوى تاريخي لاحتياطي النقد الأجنبي

انتم الان تتابعون خبر العراق.. مستوى تاريخي لاحتياطي النقد الأجنبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 10:21 صباحاً - ارتفع احتياطي النقد الأجنبي، لدى البنك المركزي العراقي، لأعلى مستوى في تاريخه، بما يتجاوز 87 مليار دولار، بحسب ما ذكره مستشار البنك المركزي، إحسان شمران الياسري، لوكالة الأنباء العراقية.

واستفاد العراق بقوة من قفزة أسعار النفط، حتى مع الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد وأثرت سلبا على اقتصاده.

وقال الياسري، إن قيمة العملة العراقية أكبر من قيمتها الحقيقية بـ 130 بالمئة.

وأوضح أن "العملة العراقية قوية جدا لأن الاحتياطيات تشكل 130‎ بالمئة من مصدر التداول من الأموال الموجودة في المصارف وغيرها، إضافة إلى وظيفتها لتلبية متطلبات التجار لاستيراد السلع".

وأضاف: "الاحتياطي ليس بالرقم المطلق لتعافي الاقتصاد إذ أنه وصل في السابق إلى 40 مليارا، وكان الاقتصاد متعافيا، إذ أن العبرة في الإرشاد المالي والانضباط المالي الذي تسهم بإجرائه الدولة".

وأشار إلى أن "كل انفاق حكومي غير منضبط يؤثر بشكل غير مباشر على الاحتياطي وينقصه"، معربا عن أمله في أن "يتعدى الاحتياطي 100 مليار دولار".

وكانت وكالة الأنباء العراقية الرسمية نقلت الشهر الماضي عن نائب محافظ البنك المركزي، عمار خلف، أنه من المتوقع أن تصل الاحتياطيات النقدية إلى 90 مليار دولار بنهاية العام.