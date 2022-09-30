العالم اليوم - وزير مالية فرنسا: بريطانيا تدفع تكلفة ترك الاتحاد الأوروبي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 10:21 صباحاً - قال وزير المالية الفرنسي، برونو لومير، الجمعة إنه "قلق" بشأن الوضع في بريطانيا، حيث أدت خطة رئيسة الوزراء ليز تراس لخفض ضريبي ضخم إلى فوضى في الأسواق المالية.

وقال لومير لراديو أوروبا 1 "لست قلقا بشأن وضع اليورو لكنني قلق بشأن الوضع في بريطانيا".

وأضاف أن بريطانيا تدفع أيضا تكلفة مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وأثارت خطة تراس المالية، التي أعلنها وزير المالية كواسي كوارتنج، يوم الجمعة الماضي، أزمة ثقة في الحكومة البريطانية، مما أدى إلى زعزعة قيمة الجنيه الإسترليني وأسعار السندات الحكومية وهز الأسواق العالمية.

وقال لومير "مغادرة أوروبا تأتي بتكلفة كبيرة لأن أوروبا توفر الحماية... منطقة اليورو وفرت لنا الحماية خلال أزمة كوفيد".

وانتقد صندوق النقد الدولي، بشكل علني، خطة الحكومة البريطانية لخفض الضرائب، وحثها على إعادة النظر فيها، محذرا من أنها ستؤدي إلى تصاعد أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة.

ودافعت رئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس الخميس عن خطتها لخفض الضرائب، قائلة إنها مستعدة لاتخاذ "قرارات صعبة" من أجل إنعاش اقتصاد بلادها، مضيفة "فعلنا الشيء الصحيح".