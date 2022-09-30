وزير خارجية الأردن يبحث مع أعضاء الكونجرس القضية الفلسطينية والسورية

جدة - نرمين السيد - أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنى أيمن الصفدى، عدداً من اللقاءات مع قيادات وأعضاء مجلسيّ الشيوخ والنواب الأمريكيين، ركزت على مذكرة التفاهم الرابعة حول الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، والتى تؤطر المساعدات المالية التى تعتزم الولايات المتحدة تقديمها للأردن للأعوام (2023-2029).





وبحث الصفدى وأعضاء الكونجرس، الذين التقاهم، سبل تعزيز التعاون الأردنى الأمريكى فى مختلف المجالات، حيث أكدوا صلابة الشراكة الأردنية الأمريكية والحرص على تطويرها.

وأشاد الصفدى بمواقف الكونجرس الداعمة الأردن، وبما تقدمه الولايات المتحدة من مساعدات لرفد العملية التنموية ودعم برنامج الإصلاح الذى تبنته المملكة، وجهود التعامل مع تبعات الأزمات الإقليمية.

وأكد أعضاء الكونجرس تثمينهم الجهود التى يقودها العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى لتكريس الأمن والاستقرار فى المنطقة.

وتناولت المحادثات أيضاً العديد من القضايا الإقليمية وفى مقدمتها القضية الفلسطينية، والأزمة السورية، ودعم العراق واستقراره، ودعم لبنان، والتعاون فى مجال محاربة الإرهاب، والأمن الغذائى.

وشملت لقاءات الصفدى، فى مبنى الكونجرس الأمريكى، اجتماعاتٍ مع رئيس لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ السيناتور روبرت مينينديز، ورئيس الكتلة الجمهورية فى اللجنة الفرعية لمخصصات وزارة الخارجية الأمريكية والعمليات الخارجية فى مجلس الشيوخ السيناتور ليندسى غراهام، ورئيس الكتلة الجمهورية فى لجنة المخصصات فى مجلس الشيوخ الأمريكى السيناتور ريتشارد شيلبى، ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى لجنة العلاقات الخارجية فى مجلس الشيوخ السيناتور كريس ميرفى، ورئيسة لجنة المخصصات فى مجلس النواب الأمريكى النائب روزا ديلاورو، ورئيس الكتلة الجمهورية فى لجنة الشئون الخارجية فى مجلس النواب الأمريكى النائب مايكل ماكول، ورئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى مجلس النواب الأمريكى النائب تيد دويتش.

كما شارك الصفدى ، فى جلسة حوارية حضرها عددٌ من المفكرين والباحثين من مراكز البحث والفكر الأمريكية، وتناولت علاقات الشراكة الأردنية-الأمريكية، وآخر التطورات فى المنطقة.