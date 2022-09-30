العالم اليوم - قميص رياضي يفجر جدلا بين الجزائر والمغرب.. السر "الزليج"

انتم الان تتابعون خبر قميص رياضي يفجر جدلا بين الجزائر والمغرب.. السر "الزليج" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 09:22 صباحاً - وجهت وزارة الثقافة والشباب والاتصال المغربية إنذارا لشركة الملابس والتجهيزات الرياضية الألمانية "أديداس"، بعد نشرها صورا على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تصميما للقمصان الرياضية لمنتخب الجزائر، بها أشكال من نقوش "الزليج".

وجاء التحرك المغربي بعد إعلان "أديداس" عبر مواقع التواصل الاجتماعي توفيرها لقمصان الإحماء الخاصة بالمنتخب الجزائري مزينة بنقوش "الزليج".

ووفقما ذكر موقع "يورونيوز"، فقد كلفت وزارة الثقافة والشباب والاتصال المغربية، المحامي مراد العجوطي، بإرسال إنذار للممثل القانوني للشركة، والمطالبة بسحب هذه المجموعة من القمصان الرياضية في غضون 15 يوما من استلام الإنذار، أو تخصيص بيان صحفي يبين أن التصاميم المستعملة في هذه القمصان الرياضية مستوحاة من فن "الزليج" المغربي.

وقال العجوطي في منشور على حسابه في "فيسبوك": "تم تنبيه الشركة إلى أن الأمر يتعلق بعملية استيلاء ثقافي ومحاولة السطو على أحد أشكال التراث الثقافي المغربي التقليدي واستخدامها في خارج سياقها مما يساهم في فقدان وتشويه هوية وتاريخ هذه العناصر الثقافية".

وأثارت قضية "الزليج" جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بين الجزائريين والمغاربة، حيث أرجع كل طرف أصل هذا الفن لبلاده، متهما الجانب الآخر "بسرقة التراث الثقافي له".

ما هو فن "الزليج"؟