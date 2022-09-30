إعصار إيان فى أمريكا.. أعداد الضحايا تصل إلى 14 شخصا

جدة - نرمين السيد - وقالت السلطات المحلية إن المعلومات عن سقوط ضحايا تأتى من 4 مناطق فى الولاية، وإن أعمال الإغاثة لا تزال مستمرة، وعدد الضحايا مرشح للارتفاع.
وتشير بيانات المركز الوطنى الأمريكى لمراقبة الأعاصير، إلى أن قوة إعصار "إيان" تراجعت، ليتحول إلى عاصفة استوائية، حيث تصل سرعة الرياح إلى 29 مترا فى الثانية.
وحسب المعلومات الأخيرة، فإن العاصفة تتجه إلى الشمال الشرقى بسرعة نحو 14 كلم فى الساعة.
وأسفر إعصار "إيان" الذى ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية عن انقطاع الكهرباء عن حوالى 2.6 مليون منزل.
وأصدر الرئيس الأمريكى جو بايدن "إعلان كارثة" فى ولاية فلوريدا لتقديم المساعدة للمناطق المنكوبة من الميزانية الفدرالية.
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