الخارجية العراقية: هجمات إيران على أراضينا انتهاك سافر

جدة - نرمين السيد - أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن الهجمات التى شنتها إيران على الأراضى العراقية؛ تعد انتهاكا سافرا وعدائيا، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن هذه الأفعال العدائية سيكون لها تداعيات خطيرة على أمن المنطقة.





وأوضح الصحاف - فى تصريح لشبكة (سكاى نيوز) الإخبارية، أن الخارجية العراقية أصدرت بيانها شديد اللهجة بالإدانة والاستنكار بأشد العبارات، للقصف المتصاعد من الجانب الإيرانى، الذى بدأ بقصف مدفعى ثم صاروخى ثم بطائرات مسيرة، وطال مناطق فى كردستان العراق وأوقع العديد من القتلى والجرحى. وقال إنه تم استدعاء سفير إيران لدى بغداد، وتسليمه مذكرة احتجاج شديدة اللهجة، وفهم إجراءات الحكومة العراقية المتبعة ضمن المسار الدبلوماسى، وبأعلى مستوى. وشدد على أن هذه الأفعال العدائية ستكون لها تداعيات خطيرة على أمن المنطقة، وستكون لها ارتدادات بالغة الحساسية على الأمن العراقى الداخلى.

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