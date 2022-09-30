العالم اليوم - بالفيديو.. نجاة شقيقين مسنين "بمعجزة" بعد تحطم طائرتهما

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. نجاة شقيقين مسنين "بمعجزة" بعد تحطم طائرتهما من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 30 سبتمبر 2022 02:20 صباحاً - نجا شقيقان مسنان من الموت بما يشبه المعجزة، بعد أن اصطدمت طائرة صغيرة كانا يحلقان بها في أشجار بولاية واشنطن الأميركية، وسقطت في واد.

وكان الشقيقان (78 و79 عاما) خلف عجلة قيادة طائرة، عندما سقطت في وادي سكاجيت قرب بحيرة كافانو.

إلا أن الشقيقين تمكنا من الخروج من الطائرة بأعجوبة ومن دون إصابات، ثم مشيا لمسافة نحو 1.5 كيلومتر في غابة قبل أن يتمكنا من الاتصال بخدمة إسعاف، وفقا لمكتب مأمور مقاطعة سنوهوميش.

وتمكن فريق البحث والإنقاذ في المقاطعة من تحديد موقع الرجال صباح الإثنين، بعد أقل من 12 ساعة من إقلاعهما من مطار كونكريت في الطريق إلى سنوهوميش.

وتظهر لقطات درامية رجال الإنقاذ وهم ينقلون الرجلين جوا بدقة إلى بر الأمان، حيث أصيبا بالإنهاك بعد التجربة الصعبة.

وقال مسؤولون إن الطائرة لم تتكبد أضرارا كبيرة، حيث قال كايل ألين، أحد الشقيقين، إنها لم تكن مسرعة عندما اصطدمت بالأشجار.