عاجل.. بوتين يوقع مرسوم اعتراف بـ استقلال خيرسون وزابوريجيا

وكان المتحدث باسم الكرملين "دميترى بيسكوف"، قال الخميس إنه سيتم إقامة مراسم التوقيع على معاهدات انضمام الأراضى المحررة إلى روسيا الجمعة، وبحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.
وعقدت الاستفتاءات الخاصة بالانضمام إلى روسيا فى الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر فى ما يسمى بجمهوريات دونيتسك ولوهانسك الشعبية، الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا، وفى منطقتى خيرسون وزابوريجيا.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف إن احتفالاً سيقام فى قصر الكرملين الكبير يوم 30 سبتمبر لدمج المناطق فى روسيا.
وكانت قد اعترفت روسيا باستقلال الحكومتين الانفصاليتين فى دونيتسك ولوهانسك فى 21 فبراير الماضى.
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