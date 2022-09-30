عاجل.. بوتين يوقع مرسوم اعتراف بـ استقلال خيرسون وزابوريجيا

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مراسيم فى وقت مبكر من يوم الجمعة تعترف بما يسمى باستقلال منطقتى خيرسون وزابوريجيا فى أوكرانيا التى استولى نخضع حاليًا لسيطرة الجيش الروسى.





وكان المتحدث باسم الكرملين "دميترى بيسكوف"، قال الخميس إنه سيتم إقامة مراسم التوقيع على معاهدات انضمام الأراضى المحررة إلى روسيا الجمعة، وبحضور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وعقدت الاستفتاءات الخاصة بالانضمام إلى روسيا فى الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر فى ما يسمى بجمهوريات دونيتسك ولوهانسك الشعبية، الخاضعة لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا، وفى منطقتى خيرسون وزابوريجيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمترى بيسكوف إن احتفالاً سيقام فى قصر الكرملين الكبير يوم 30 سبتمبر لدمج المناطق فى روسيا.

وكانت قد اعترفت روسيا باستقلال الحكومتين الانفصاليتين فى دونيتسك ولوهانسك فى 21 فبراير الماضى.