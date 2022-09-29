بايدن: الأمن فى منطقة المحيط الهادئ مهم بالنسبة لأمريكا

جدة - نرمين السيد - وأضاف بايدن أمام قمة زعماء دول جزر المحيط الهادئ أوردتها قناة الحرة الأمريكية، مساء اليوم، أن أمن أمريكا والعالم يعتمد على أمن جزر المحيط الهادئ.

وأكد أن بلاده لن نعترف بالاستفتاءات، التى قامت بها روسيا فى مناطق أوكرانية، معتبرا أن ما تقوم به روسيا، انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة.