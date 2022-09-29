العالم اليوم - "سي آي إيه" تقتحم عالم الـ"بودكاست"

انتم الان تتابعون خبر "سي آي إيه" تقتحم عالم الـ"بودكاست" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 29 سبتمبر 2022 11:25 مساءً - بمناسبة مرور 75 سنة على تأسيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه)، قررت الوكالة التقرب من المواطنين بطريقة مبتكرة.

فقد أطلقت "سي آي إيه" برنامجا على منصات "بودكاست" يحمل اسم "ملفات لانغلي"، نسبة إلى مدينة لانغلي الواقعة بولاية فرجينيا، حيث يوجد المقر الرئيسي للاستخبارات الخارجية الأميركية.

واستضاف أول عدد من بودكسات "ملفات لانغلي" مدير الوكالة وليام بيرنز، الذي قال إن الهدف من هذه المبادرة هو إزالة الغموض عن عقود من العمل والجهد، واستعادة الثقة مع عامة الناس الذين لديهم صورة خاطئة عن الاستخبارات الخارجية.

وقال بيرنز إن "الكثير من الأميركيين يعتقدون أن عميل الاستخبارات الخارجية هو بطل واحد يقود آخر أنواع السيارات بسرعة ويحارب وحده عدة أعداء، مثل جيمس بوند أو جايسن بورن في السينما الأميركية".

وأضاف مدير "سي آي إيه"، أن "أولاده عادة ما يتهكمون عليه لأن سيارته قديمة، ولا يشبه شخصيات الأفلام النمطية التي تظهر عالم الاستخبارات بصورة مختلفة تماما عن الواقع"، حسب قوله.