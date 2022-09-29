الصفدي يبحث مع لافروف سبل مكافحة تهريب المخدرات وتثبيت الاستقرار بالجنوب السوري

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 29 سبتمبر 2022 11:12 مساءً - دوت الخليج :- التقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الجمعة، في نيويورك، في اجتماع ركز على التحركات المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية ووقف تداعياتها الكارثية، وبحث سبل تثبيت الاستقرار بالجنوب السوري ومكافحة تهريب المخدرات.

وبحث الاجتماع الذي جاء على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن 2642 المتعلق بالمساعدات عبر الحدود.

وشدد الصفدي على أهمية تفعيل الجهود المستهدفة التوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يضمن وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات الشعب السوري، ويحفظ حقوقه.

وبحث الوزيران التطورات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وجهود العودة إلى مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوضه، وبحثا العلاقات الثنائية وسبل تنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

وواصل الصفدي لقاءاته مع نظرائه وزراء الخارجية والمسؤولين الدوليين المشاركين في اجتماعات الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

والتقى الصفدي نائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وبحث معه مخرجات الاجتماع الرابع عشر لمجلس الشراكة بين ‫الأردن والاتحاد الأوروبي، والتقدم المُحرز في تنفيذ وثيقة أولويات الشراكة التي جرى اعتمادها مطلع شهر حزيران/يونيو الماضي خلال اجتماع مجلس الشراكة في البحر الميت.

كما بحث الصفدي وبوريل عديد قضايا إقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية والأزمة السورية وقضية اللاجئين.

كما أجرى الصفدي الجمعة محادثات مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية هولندا فوبكه هويكسترا في اجتماع ركز على سبل تطوير علاقات التعاون الثنائي في المجالات المختلفة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والدفاعية، وفي إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي. وبحث الوزيران المستجدات الإقليمية والدولية وجهود حل الأزمات.

وكان الصفدي عقد ووزراء الخارجية العرب الأعضاء في لجنة الاتصال المنبثقة عن الجامعة العربية بشأن الأزمة الأوكرانية لقاء مع لافروف أكد ضرورة حل الأزمة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما التقى الصفدي مستشار وزارة الخارجية الأميركية ديريك شوليه في اجتماع ركز على تعزيز علاقات الشراكة الاستراتيجية الأردنية-الأميركية.

واجتمع الصفدي الخميس، مع عدد من نظرائه المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وشملت الاجتماعات لقاءات مع وزير خارجية جمهورية مصر العربية سامح شكري، ووزير خارجية المملكة المغربية ناصر بوريطة، ووزير خارجية أيرلندا سيمون كوفيني، ووزير خارجية فنلندا بيكا هافيستو، ووزير خارجية مولدوفا نيكو بوبيسكيو، ووزير خارجية جمهورية أذربيجان جيهون بيراموف، ووزير خارجية جمهورية أرمينيا أرارات ميرزويان، حيث بحث معهم الصفدي آفاق تعزيز علاقات التعاون الثنائي، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما شارك الصفدي في الاجتماع الوزاري للجنة الاتصال المخصصة لتنسيق المساعدات الدولية المقدمة للشعب الفلسطيني (AHLC)، مؤكدا أهمية دعم الاقتصاد الفلسطيني، وضرورة إعادة إحياء العملية السلمية، وثمّن الصفدي الدور الكبير والمهم الذي تقوم به النرويج برئاستها لهذه اللجنة، مشيدا بموقفها الداعم لحل الدولتين والتزامها في دعم وكالة أونروا.